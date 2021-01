BdP obriga Carregosa a reforçar gestão

O supervisor do sistema financeiro decidiu que a administração do Banco Carregosa tinha de reforçar as suas competências. O banco cumpriu a exigência com a contratação de um novo gestor.

