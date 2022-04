Bison Bank: “Os nossos clientes já têm riqueza cripto”

O Bison foi o primeiro banco em Portugal a entrar no negócio cripto, começando pela bitcoin e etherum. A intenção é conquistar clientes com elevado património e estrangeiros, tendo nos planos as parcerias com fintech internacionais.

Bison Bank: "Os nossos clientes já têm riqueza cripto"









