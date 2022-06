BNP Paribas quer comprar o holandês ABN Amro

O BNP Paribas está interessado em comprar o banco holandês ABN Amro, que foi nacionalizado aquando da crise financeira, avança a Bloomberg.



De acordo com fontes próximas do processo, o maior banco francês pediu uma reunião ao governo holandês para discutir a transação, tendo interesse no negócio, sobretudo, pela oportunidade de expansão no norte da Europa.



Depois da manifestação de interesse do BNP, as ações do ABN Amro chegaram a estar a disparar 18,4% na bolsa em Amesterdão, seguindo agora a somar mais de 12% para 11,55 euros.



Este ano, as ações do banco holandês registam uma queda acumulada de cerca de 10%, o que deixa o ABN Amro com uma capitalização bolsista de 11,45 mil milhões de dólares (10,9 mil milhões de euros, à atual taxa de câmbio).



Até agora, segundo a Bloomberg, o governo holandês ainda não analisou o interesse do BNP e ainda não houve qualquer resposta para negociações mais detalhadas. Isto porque o Estado holandês prefere ir ao mercado para vender mais ações de forma a conseguir arrecadar mais verbas e mantendo algum controlo, revelam à Bloomberg fontes próximas do processo.



As mesmas fontes revelaram ainda à Bloomberg que o BNP Paribas não é o único interessado na compra do ABN Amro.



As fusões transfronteiriças de bancos europeus têm sido raras na última década, uma vez que as taxas de juro negativas pesaram nos resultados da banca.



Recorde-se que em 2018 o BNP Paribas comprou ao ABN Amro as suas filiais da banca privada e seguros no Luxemburgo.