BPI isenta instituições de solidariedade de comissões

O BPI suspendeu a aplicação de comissões em contas de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo banco, que acrescenta que "no âmbito do seu programa de promoção de finanças inclusivas, as Instituições Particulares de Solidariedade Social estão isentas do pagamento de comissões de manutenção de todas as contas de depósito".Incluídas na medida estão as contas multiproduto" que "disponibilizam os principais serviços de que as IPSS necessitam para a gestão diária da sua atividade de apoio social, incluindo transferências digitais gratuitas (não imediatas), cartões de débito e de crédito".A instituição financeira acrescenta que a isenção é ainda atribuída "a todas as entidades com atividades de apoio social com ou sem alojamento, respetivamente, incluindo creches, lares, centros de dia, unidades de reinserção social, entre outras respostas sociais".Em entrevista ao Negócios no início de fevereiro, o presidente executivo do BPI afirmou que o caminho de aumento generalizado de comissões no sistema financeiro nos últimos anos poderia estar perto do fim.