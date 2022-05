BPI reduz lucros para 49 milhões de euros no primeiro trimestre

Leia Também BPI reserva 24 milhões de imparidades para efeitos da guerra

O BPI registou um lucro de 49 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, resultado que representa uma queda de 18% face aos 60 milhões obtidos entre janeiro e março de 2021.Em Portugal, a instituição financeira detida pelo grupo espanhol Caixabank obteve 28 milhões de euros. (Há um ano conseguiu 54 milhões de euros devido, em parte, a "ganhos extraordinários de 23 milhões de euros com a venda de créditos não produtivos"). O banco considera que este efeito base explica pelo menos parte da redução do resultado.O rácio de Non Performing Loans (NPL), vulgarmente designado como de crédito malparado, está nos 2,0%, com a cobertura de NPL a atingir 151%. O rácio de exposição total (Non Performing Exposures) atinge 1,6%. A cobertura por imparidades de NPE é de 85%, enquanto a cobertura por imparidades e colaterais atinge 150%.Quanto aos rácios de capital, o BPI apresenta um Common Equity Tier 1 de 13,7%, e um rácio de capital total de 17,5%. O CET1 mede a relação entre os fundos próprios considerados de melhor qualidade e os ativos ponderados pelo risco.O angolano BFA contribuiu com 14 milhões de euros para o resultado, enquanto a contribuição do moçambicano BCI foi de 7 milhões de euros.Nos primeiros três meses do ano, o BPI pagou 21,2 milhões de euros de contribuição sobre o setor bancário, e 3,9 milhões de adicional de solidariedade, num total de 25,1 milhões de euros de taxas específicas sobre a banca.As tributações têm sido criticadas por todo o setor, e na apresentação de resultados o CEO voltou a fazê-lo: "Já sei que vai cair em saco roto, mas digo na mesma, nem que seja para ficar de consciência tranquila: o adicional de solidariedade não faz sentido, é um imposto cego", afirmou João Pedro Oliveira e Costa.Há uma semana, o Caixabank anunciou um crescimento de 21,9% dos resultados no primeiro trimestre, com resultados de 707 milhões de euros. O BPI BPI contribuiu com 69 milhões de euros.Em 2021, o BPI triplicou os lucros para 307 milhões de euros face ao ano anterior. O resultado levou a uma decisão de distribuir 194 milhões ao acionista.