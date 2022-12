Britânica Ardonagh conclui compra do grupo MDS. Sonae encaixa 104 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A britânica Ardonagh anunciou esta sexta-feira que a sua subsidiária Ardonagh Overseas Investments Limited concluiu a aquisição do grupo MDS. A operação de compra tinha sido anunciada em dezembro de 2021. Em comunicado à CMVM, a Sonae informa que encaixa 104 milhões de euros, que correspondem a uma mais valia de 79 milhões, pelos 50% que detinha na MDS.



O grupo MDS, segundo o comunicado divulgado, irá ficar integrado na Ardonagh Global Partners, "lançada em janeiro de 2021 para investir em organizações de referência e respetivas equipas de gestão em todo o mundo e, consequentemente, apoiar suas ambições de crescimento".



A equipa de gestão liderada pelo CEO global do grupo MDS, José Manuel Fonseca, "continuará a liderar um plano de crescimento em todos os territórios da MDS", é dito.





Citado no comunicado, José Manuel Fonseca afirma que "o anúncio de hoje marca um novo e entusiasmante capítulo na vida do grupo MDS. Vemos na Ardonagh e na sua equipa de liderança uma combinação perfeita para a nossa visão e ambições de crescimento".





"Estou convicto que a MDS fica muito mais forte a partir de hoje, com acesso à dimensão e escala da Ardonagh e aos importantes recursos em especialização, tecnologia e capital que a acompanham", acrescentou.





Fundado há mais de 35 anos, o grupo MDS tem a sua sede no Porto e está presente em Lisboa e em outras 13 localidades em Portugal, tem escritórios no Brasil, além de Angola, Moçambique, Espanha, Suíça e Malta e é o único Lloyd’s Broker português. Emprega mais de 1.000 colaboradores, gerindo anualmente mais de 900 milhões de euros em prémios de seguro, contanto com 1,2 milhões de clientes privados e empresariais.



Citado também no comunicado, o CEO da Ardonagh Global Partners, Des O'Connor, congratulaou-se "por poder trazer mais recursos e capital para apoiar os negócios do grupo MDS a se tornarem mais fortes, continuando a tirar o máximo partido do rápido crescimento e evolução dos mercados e economias".



O grupo Ardonagh é uma das principais plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo, está presente em mais de 150 localizações e conta com mais de 9.000 colaboradores.