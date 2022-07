Caixa admite remunerar depósitos “mas tendo em conta os custos”

Paulo Macedo admite que a subida das taxas de juro trará também um aumento da remuneração dos depósitos, mas avisa que isso terá de ser feito tendo em conta os custos associados. “O que é normal é que os depósitos venham a ser remunerados, mas de acordo com regras de mercado e tendo em conta os custos”, afirmou na conferência de imprensa de apresentação de resultados da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no primeiro semestre do ano.



O CEO avisou que “mesmo com a taxa zero” e não “os 50 pontos que pagávamos ao BCE”, os depósitos “continuarão a ter um custo através dos impostos extraordinários”.





Lucros crescem 65%





A CGD registou um lucro de 486 milhões de euros no primeiro semestre, que compara com o resultado de 294,2 milhões obtido no mesmo período de 2021.





A atividade internacional representou um acréscimo de 47 milhões de euros nas contas, enquanto a doméstica contribuiu com mais 144 milhões de euros.





O crédito total aumentou 2% para 45,7 mil milhões de euros, enquanto os depósitos atingiram 71,3 mil milhões. A margem financeira aumentou 21% nos últimos 12 meses, para 591 milhões de euros. Já as comissões renderam mais 13% do que em junho de 2021, atingindo 306 milhões.





Os custos de estrutura, incluindo gastos com pessoal, mantiveram-se estáveis em 292 milhões.





Os custos regulamentares (que incluem as contribuições extraordinárias do setor e os custos de supervisão e para o Fundo de Resolução) foram de 80,5 milhões de euros, um valor 25% acima do registado há um ano.





Lucros excessivos? “Até agora foram zero”





Questionado sobre o imposto introduzido em Espanha para penalizar lucros dos bancos “caídos do céu”, o CEO rejeitou que esse fenómeno aconteça no banco público: “Lucros excessivos até agora foram zero”.





Paulo Macedo criticou o peso das contribuições especiais sobre o setor, que a banca “pagou mesmo quando teve prejuízo”. “O mercado vê tudo menos uma banca sorridente com lucros que paguem o custo de capital”, disse.