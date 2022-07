Lucros da Caixa aumentam 65% para 486 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos registou um lucro de 486 milhões de euros no primeiro semestre de 2022. O valor representa uma melhoria face aos 294,2 milhões obtidos no mesmo período de 2021.A atividade internacional representou um acréscimo de 47 milhões de euros no resultado, enquanto a atividade doméstica contribuiu com mais 144 milhões de euros.O crédito total aumentou 2%, de 44,9 mil milhões de euros para 45,7 mil milhões de euros. Os empréstimos a particulares teve um acréscimo ligeiro, de 25,5 mil milhões para perto de 26 mil milhões de euros. O crédito a empresas teve uma subida de 19,4 mil milhões para 19,8 mil milhões de euros.As imparidades de crédito desceram 150 milhões de euros, sendo agora de 2,1 mil milhões de euros.O rácio de crédito malparado (Non-Performing Loans) desceu de 2,8% para 2,6% e representa um valor absoluto de 2 mil milhões de euros.Os depósitos de clientes atingiram 71,3 mil milhões de euros, com as empresas a representarem uma subida de 4,2% e o volume de empréstimos a particulares a aumentar 3,8%.A margem financeira aumentou 21% nos últimos 12 meses, de 490 milhões de euros para 591 milhões.As comissões renderam mais 13% do que em junho de 2021, atingindo 306 milhões de euros.Os custos de estrutura, incluindo os gastos com pessoal, mantiveram-se estáveis em 292 milhões de euros.Os custos regulamentares (que incluem as contribuições extraordinárias do setor e os custos de supervisão e para o Fundo de Resolução) foram de 80,5 milhões de euros, um valor 25% acima do registado há um ano.