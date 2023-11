Caixa, BCP e Novo Banco recebem 50 a 100 pedidos diários de fixação da prestação

O Novo Banco está a receber cerca de uma centena de pedidos de fixação da prestação em créditos à habitação. O número foi revelado pelo administrador Luís Ribeiro na conferência "Banca do Futuro" organizada pelo Jornal de Negócios."Já renegociámos 17 mil créditos à habitação", avançou o responsável, referindo-se à medida que entrou em vigor no início do mês e que permite ter um "desconto" de 30% na Euribor.A instituição financeira também tem cerca de 1.400 créditos com uma bonificação média de 34 euros por mês.A Caixa Geral de Depósitos, por sua vez, tem 80 pedidos por dia, revelou o presidente da comissão executiva. Paulo Macedo sublinhou que a caixa "também tem uma oferta de taxa fixa que por vezes é mais interessante e as pessoas por vezes optam por esse mecanismo".O CEO do BCP voltou a elogiar o desenho da medida, como já tinha feito na apresentação de resultados do banco, e afirmou que a instituição tem um total de cerca de 2 mil pedidos. "São 50 a 80 por dia e estamos muito rápidos na implementação", vincou.