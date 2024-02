Leia Também Caixa Geral de Depósitos propõe aumento salarial de 3% em 2024

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) melhorou a proposta de aumentos salariais para 2024 de 3% para 3,25%, lamentando que o novo valor não tenha obtido a concordância do STEC, o sindicato dos trabalhadores do grupo, que reivindica uma valorização de 7%.Em comunicado, o banco público escreve que a nova proposta para um aumento médio de 3,25% representa uma gama de subidas entre 3% e 6,74%, em função do nível remuneratório e escreve que "apesar dos esforços no sentido da consensualização dos aumentos a aplicar, esta proposta foi recusada pelo STEC".No mês passado a Caixa apresentou uma proposta de revisão salarial correspondente a um aumento médio de 3% , e "após três reuniões com o STEC e da nova proposta, não foi possível ainda chegar a um acordo."Segundo a instituição financeira liderada por Paulo Macedo, "o aumento proposto pela Caixa para a tabela salarial está muito acima das propostas conhecidas no setor (2%)" e insiste que "conjuntamente com as promoções já realizadas e a realizar, permite atingir o aumento de 5% da massa salarial global em 2024, aumentando, assim, o poder de compra dos Colaboradores da CGD".