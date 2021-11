Caixa revela reestruturação de 480 milhões em créditos

As moratórias no crédito terminaram no final de setembro, o que obrigou o setor financeiro a estar atento aos vários casos de famílias e empresas que optaram por este regime criado para responder à crise pandémica. E a adotar medidas. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) não foi exceção. O banco liderado por Paulo Macedo avançou com a reestruturação de milhares de créditos que estiveram em morató

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...