A saída do administrador executivo do Montepio foi anunciada esta sexta-feira pelo banco liderado por Pedro Leitão.

"O Conselho de Administração agradece o trabalho desenvolvido pelo Senhor Engenheiro Carlos Miguel López Leiria Pinto no cumprimento das funções exercidas nesta Instituição e formula os votos das maiores felicidades no novo desafio profissional que comunicou ir abraçar em breve", refere ainda o mesmo documento.



Antes de entrar no banco detido pela Associação Mutualista Montepio Geral, em 2018, Carlos Leiria Pinto exerceu funções no Banco Mundial, nomeadamente nas áreas de investimento privado em países da América Latina.

Carlos Leiria Pinto, administrador executivo do Banco Montepio, está de saída da equipa. A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela instituição financeira, num comunicado enviado à"Informa-se que o Senhor Engenheiro Carlos Miguel López Leiria Pinto apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal executivo do Conselho de Administração do Banco Montepio, com efeito a partir de 31 de março de 2020", de acordo com o comunicado.