Foi em setembro que o conselho de administração do Montepio ficou com menos um administrador. Luís Eduardo Henriques Guimarães renunciou ao cargo de vogal do conselho de administração e de presidente da comissão de auditoria da instituição financeira.

"Informa-se que o Senhor Doutor Luís Eduardo Henriques Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do conselho de administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de presidente da comissão de auditoria", de acordo com o comunicado enviado ao regulador do mercado.