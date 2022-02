Cartel da banca: "Quando há uma crise enforcam-se sempre os banqueiros"

Leia Também Cartel da banca: Caixa acusa AdC de dispensar análise sobre efeitos práticos





ado que a Autoridade da Concorrência (AdC) divergiu da prática na União Europeia ao dispensar a realização de qualquer análise sobre os efeitos concretos que os comportamentos dos quais é acusada tenham produzido no mercado.

Depois da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi a vez do BCP reagir ao chamado processo "cartel da banca"."Claro que houve troca de informação, mas nunca houve nenhuma intenção que essa troca de informação tivesse como objetivo prejudicar os clientes", sublinhou Miguel Maya. "Os próprios emails mostram isso, que não houve tentativa de esconder nada", acrescentou o executivo.Para Miguel Maya o que se passou "foi um grande fenómeno de concorrrência", de tal modo que "os bancos estavam tão agressivos que ainda estão a pagar por terem concedidos empréstimos com tais spreads".O líder do BCP salientou ainda que "a prova do algodão sobre este tema é que nunca recebemos uma única reclamação dos clientes sobre este assunto". "Quando há crise enforcam-se sempre os banqueiros", lamentou o banqueiro.Por fim, Nuno Amado, presidente do banco, sublinhou que "nunca falou sobre o assunto porque estava noutra instituição, mas os portugueses sabem que isto foi uma tremenda injustiça".Estas declarações dos mais altos executivos do BCP surgem horas depois de fonte da Caixa Geral de Depósitos ter afirm