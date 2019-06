CEO do BCP defende fim do sigilo nas comissões de inquérito

"O sigilo bancário tem imenso valor mas há momentos em que outras coisas podem ter mais valor". É o caso de uma audição numa comissão parlamentar de inquérito (CPI), defende Miguel Maya, na primeira entrevista como presidente executivo do BCP.





"Se queremos apurar a verdade não pode haver esse tipo de constrangimentos", defende o presidente executivo do BCP. A questão do sigilo bancário é sempre sensível para o setor e é a primeira vez que o líder de um grande banco vem defender que este possa ser levantado no caso das CPI.