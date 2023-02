CEO do BCP: "Há portugueses em dificuldades e com necessidade de reestruturar créditos"

Leia Também BCP lucra 207,5 milhões de euros em 2022 apesar do efeito Polónia

O presidente executivo do BCP admite que "há portugueses a passar dificuldades e que têm necessidade de reestruturar créditos".Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, Miguel Maya avançou que o banco tem neste momento quatro mil clientes de crédito à habitação em processo de renegociação, depois de ter contactado 250 mil pessoas no âmbito da renegociação possibilitada pelo Governo em 2022.O CEO sublinha que a instituição financeira entrou em contacto com "todos os clientes que podiam estar abrangidos". Foi um processo "rigoroso, com interações transparentes com os clientes", indicou.Maya realça que uma renegociação só deve acontecer "quando é mesmo preciso", e constatou que "infelizmente há pessoas que precisam".Em atualização