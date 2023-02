Novo Banco? "Se a operação estiver no mercado, teremos de analisar"

O BCP admite que pode vir a analisar uma eventual compra do Novo Banco. "Se um dia a operação estiver no mercado, teremos de analisar", admitiu o chairman Nuno Amado, na apresentação de resultados do Millennium em 2022, realçando no entanto que "a nossa posição não se alterou, não está no nosso plano".As afirmações do presidente não executivo foram repetidas pelo CEO, que afirmou que o plano do banco é de crescimento orgânico, mas isso não o impede de, "se e quando a operação for ao mercado", poder analisá-la."É obrigação de qualquer equipa de gestão olhar para todas as oportunidades que se possam apresentar", indicou.Maya sublinha que "há três ou quatro anos não tinhamos condições para esse processo", e realça que "neste momento o BCP está robusto e pode olhar para todas as oportunidades de forma diferente".Em atualização