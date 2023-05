Mais de metade dos novos créditos à habitação do BPI são a taxa fixa

Leia Também Lucro do BPI sobe 75% para 85 milhões de euros no primeiro trimestre

O volume de empréstimos no crédito à habitação do BPI cresceu 6% para 14,3 mil milhões de euros, evolução que o banco não previa: "Estamos surpreendidos com a contratação de crédito à habitação", disse o CEO na apresentação do resultado, enfatizando que "estamos a contratar aos mesmos níveis de 2019".O BPI renegociou 1900 contratos de crédito à habitação desde a entrada em vigor do decreto-lei do governo que estabeleceu novas regras. O presidente executivo do banco realça no entanto que o ritmo de pedidos de análise por parte de clientes tem vindo a diminuir: "No início eram 700 pedidos por semana, agora temos 100", afirmou.A solução proposta pelo banco para a vasta maioria (1800 dos 1900 contratos renegociados) foi a carência de capital: "durante um ano só pagam juros", afirmou o administrador Francisco Matos.Os créditos renegociados representam, em valor, 1,7% do total da carteira de crédito à habitação de 14,3 mil milhões de euros.João Pedro Oliveira e Costa afirmou ainda que a procura por crédito à habitação a taxa fixa tem aumentado. "Mais de 50% da contratação é feita a taxa fixa", disse, "quando antes era 30%".O crédito ao consumo decresceu 2%. O crédito às empresas cresceu 1% para para 10,9 mil milhões de euros.A carteira de depósitos, por seu lado, sofreu uma diminuição de 4% face ao primeiro trimestre de 2021, de 29,7 mil milhões de euros para 28,4 mil milhões de euros.