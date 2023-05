Lucro do BPI sobe 75% para 85 milhões de euros no primeiro trimestre

Leia Também Lucros do CaixaBank sobem para 855 milhões no primeiro trimestre

O BPI registou um lucro de 85 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma subida de 75% face ao período homólogo."São bons resultados que mostram que o BPI está preparado", sublinhou o presidente executivo João Pedro Oliveira e Costa na apresentação de resultados da instituição financeira.Em Portugal o resultado disparou 164%, subindo de 28 para 73 milhões de euros.O angolano BFA contribuiu com apenas 1 milhão de euros face aos 14 milhões verificados há um ano.Em Moçambique a evolução foi em sentido contrário: o BCI aumentou o contributo para o resultado consolidado, de 7 milhões para 11 milhões de euros.A margem financeira aumentou 82%, impulsionada pela subida das taxas de juro, atingindo 206 milhões de euros.As comissões líquidas renderam 73 milhões de euros, mais 3% do que entre janeiro e março de 2022.A carteira de crédito aumentou 4%, para 29,2 mil milhões de euros.O volume de empréstimos no crédito à habitação cresceu 6% para 14,3 mil milhões de euros, evolução que o banco não previa: "Estamos surpreendidos com a contratação de crédito à habitação", disse o CEO na apresentação do resultado, enfatizando que "estamos a contratar aos mesmos níveis de 2019".O BPI renegociou 1900 contratos de crédito à habitação desde a entrada em vigor do decreto-lei do governo que estabeleceu novas regras. O presidente executivo do banco realça no entanto que o ritmo de pedidos de análise por parte de clientes tem vindo a diminuir: "No início eram 700 pedidos por semana, agora temos 100", afirmou.A solução proposta pelo banco para a vasta maioria (1800 dos 1900 contratos renegociados) foi a carência de capital: "durante um ano só pagam juros", afirmou o administrador Francisco Matos.Os créditos renegociados representam, em valor, 1,7% do total da carteira de crédito à habitação de 14,3 mil milhões de euros.João Pedro Oliveira e Costa afirmou ainda que a procura por crédito à habitação a taxa fixa tem aumentado. "Mais de 50% da contratação é feita a taxa fixa", disse, "quando antes era 30%".O crédito ao consumo decresceu 2%.O crédito às empresas cresceu 1% para para 10,9 mil milhões de euros.A carteira de depósitos, por seu lado, sofreu uma diminuição de 4% face ao primeiro trimestre de 2021, de 29,7 mil milhões de euros para 28,4 mil milhões de euros.No primeiro trimestre de 2022 o BPI tinha registado um lucro de 49 milhões de euros, resultado que representava uma queda de 18% face aos 60 milhões obtidos entre janeiro e março de 2021.Em Portugal, a instituição financeira detida pelo grupo espanhol Caixabank obteve 28 milhões de euros.No ano de 2022 o BPI registou um lucro de 365 milhões de euros, melhorando em 19% o resultado do ano anterior.Na atividade em Portugal nesse ano, o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa obteve 235 milhões, mais 31% do que em 2021. O angolano BFA contribuiu com 96 milhões (menos 9% do que em 2021) e a contribuição do moçambicano BCI cresceu para o dobro, com 34 milhões de euros.(Notícia em atualização)