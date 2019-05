CGD emprestou 125 milhões a Isabel dos Santos para a compra de ações da Zon

O banco estatal financiou a Kento, detida por Isabel dos Santos, no valor de 125 milhões de euros, em 2009, para a compra de ações a antiga Zon, atualmente Nos, noticia o Correio da Manhã. Parte destas ações estavam nas mãos da CGD.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) financiou a empresária angolana Isabel dos Santos para comprar ações da Zon – atualmente Nos. O financiamento ocorreu no final de 2009 e mereceu um parecer condicionado da Direção Geral de Risco, noticia este sábado o Correio da Manhã.

O empréstimo de 125 milhões de euros serviu para comprar ações da Zon, sendo que uma das parcelas (2% do capital) estava nas mãos da própria CGD. A restante participação ere detida pela Zon e pela Cinveste.

O financiamento foi autorizado pela Direção Geral de Risco do banco estatal, mas foi recomendado que a operação fosse realizada através de um sindicato bancário, o que acabou por não acontecer.



Atualmente Isabel dos Santos detém, em parceria com a Sonaecom, 52,15% do capital da Zon, através da Zopt.