CGD liberta-se de quase 380 milhões de euros em imóveis

De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela CGD, na apresentação de resultados referentes a 2020, o banco do Estado tinha 607 milhões de euros em imóveis em 2016. No fim do plano, que terminou no final do ano passado, o valor baixou para 228 milhões, líquido de imparidades. O objetivo da instituição financeira era ficar com menos de 500 milhões em ativos imobiliários, de acordo com o plano estratégico.

