CGD paga dividendo extra de 300 milhões ao Estado este mês

"normalização da atividade económica e dos mercados financeiros" e as "deliberações dos órgãos de administração e de fiscalização da CGD em outubro de 2021 favoráveis a esta distribuição de dividendos", explica o banco.

O banco referiu, em comunicado, que as "perspetivas de um impacto da situação pandémica na economia de menor dimensão face ao passado, com menores efeitos ao nível da qualidade dos ativos de crédito, a par da robusta posição de capital, permitem o pagamento, ainda em 2021, de um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros".

A Caixa Geral de Depósitos vai pagar um dividendo extra de 300 milhões de euros ao Estado entre hoje e amanhã, depois de o acionista já ter recebido um "cheque" de 83,6 milhões de euros. A decisão foi aprovada em assembleia-geral esta segunda-feira."A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) informa que, por Deliberação Social Unânime por Escrito do seu acionista único, o Estado Português, de 29 de novembro de 2021, foi determinado o pagamento de um dividendo extraordinário no valor de €300.000.000 (trezentos milhões de euros), a liquidar ainda no corrente mês de novembro de 2021", pode ler-se no comunicado divulgado na CMVM.Uma decisão tomada perante aO valor total dos dividendos a entregar ao Estado em 2021 eleva-se, assim, para 383,6 milhões, indica o banco estatal no mesmo comunicado. Questionado se o pagamento já foi feito, ainda não foi possível obter um esclarecimento do Ministério das Finanças.Quando apresentou os resultados para os primeiros nove meses, no início de novembro, a Caixa anunciou que iria avançar com a distribuição do dividendo extraordinário.(Notícia atualizada com mais informação.)