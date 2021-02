CGD reúne 4500 trabalhadores para apresentar contas e futuro

A Caixa Geral de Depósitos fez uma reunião de quadros este sábado, em modo virtual. Foi o seu primeiro encontro de quadros "totalmente digital", registando a presença de cerca de 4500 trabalhadores, "o maior de sempre", assume fonte oficial.



Esta foi a quinta edição do encontro de quadros e seguiu-se à apresentados pública de resultados da Caixa Geral de Depósitos referentes a 2020. Os lucros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) recuaram para 492 milhões de euros em 2020, uma descida de 36,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, num período marcado pelos efeitos da pandemia.





Segundo fonte oficial, "no encontro foram analisados os resultados da CGD referentes ao exercício de 2020, bem como a conclusão dos quatro anos do plano de reestruturação". Segundo a administração da Caixa tinha dito na conferência de imprensa de resultados, o plano foi cumprido.Mas além do passado no encontro ainda se apresentou "as principais linhas de sustentabilidade, inovação e competitividade da instituição para o futuro próximo".

A transmissão aos quadros foi feita a partir do LAB – laboratório de inovação da CGD, em Lisboa, na sede do banco.





Presidida pelo "chairman" da CGD, Rui Vilar, contou com Paulo Macedo, presidente da comissão executiva.