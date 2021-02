Caixa vai propor pagamento de 85 milhões em dividendos ao Estado

Leia Também Lucros da CGD caem para 492 milhões em 2020. Faz provisões de mais de 300 milhões

"o conselho de administração já aprovou a proposta de distribuição de dividendos de 15% dos resultados, que serão liquidados em setembro de 2021, em absoluta correspondência com as recomendações dos reguladores. Será distribuído, em setembro de 2021, 15% do resultado, portanto, 13 milhões de euros".



O BPI tornou-se, assim, no primeiro banco português a anunciar o regresso à distribuição de dividendos, depois de, no ano passado, o Banco Central Europeu (BCE) ter recomendado a suspensão do pagamento devido ao impacto da covid-19.



A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai propor, em assembleia-geral, o pagamento de 85 milhões de euros em dividendos ao acionista Estado."Seguindo a recomendação do BCE, irá ser proposta à assembleia geral a distribuição de dividendos referentes a 2020 num valor correspondente a 20 pontos base do rácio CET1, o que equivale acerca de 85 milhões de euros", de acordo com o comunicado da CGD, divulgado esta quinta-feira na CMVM.Na conferência de imprensa, Rui Vilar, "chairman" da Caixa, afirmou que o banco estatal "está em condições de voltar" a distribuir dividendos, isto num ano em que obteve lucros de 492 milhões de euros.O banco não avançou, no ano passado, com uma proposta para o pagamento de dividendos, seguindo a recomendação das autoridades europeias no contexto de pandemia. Em causam estavam 300 milhões de euros.Também o BPI vai retomar o pagamento de dividendos. Na conferência de imprensa sobre os resultados de 2020, João Pedro Oliveira e Costa, CEO do banco, afirmou que