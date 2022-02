CGD sobe salário mínimo para 1.359 euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentou o salário mínimo para 1.359 euros, elevando o ordenado médio dos quadros do banco público para 2.462 euros.O nível mínimo de vencimento ilíquido, que inclui o subsídio de alimentação, traduz-se, quando calculado a 12 mneses, numa retribuição de 1.525 euros, 12% acima da média remuneração bruta mensal no país, garante a CGD em comunicado.Na semana passada a Caixa anunciou a conclusão do processo de revisão da tabela salarial, que implicou um acordo com os vários sindicatos representativos dos funcionários do banco.A Caixa garante que a tabela remuneratória, que já é "quase 20% superior às dos bancos concorrentes", foi valorizada em cerca de 0,9%, em 2021, valor que se repete em 2022.A instituição financeira, que nesta sexta-feira apresenta os resultados de 2021, assegura ainda que aposta na formação, área que no ano passado mereceu um investimento de 1,65 milhões de euros, valor que deverá crescer para 1,9 milhões neste ano. "Entre 2017 e 2022, o montante total empregue em formação ascende a 8,5 milhões de euros", lê-se no comunicado.