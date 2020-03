A área comum que os quatro grupos partilham é o refeitório, sendo que cada grupo tem horários de acesso distintos, informou ainda a CGD.





De acordo com a mesma informação, hoje estiveram a trabalhar no edifício-sede 1500 pessoas das cerca de 4200 que habitualmente ali trabalham e o objetivo é que todos os dias estejam menos trabalhadores a laborar naquele espaço.A passagem dos funcionários a teletrabalho faz parte do plano de contingência da CGD, que dividiu ainda o edifício sede da CGD em quatro áreas distintas isoladas umas das outras.