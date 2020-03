CGD acelera pagamento de 10 milhões a fornecedores

A Caixa Geral de Depósitos anunciou que está a acelerar os procedimentos de pagamento às pequenas e médias empresas suas fornecedoras, libertando, desde já 10 milhões de euros.





A medida é avançada no sentido de reforçar a tesouraria das empresas que fornecem regulamente a Caixa e tendo em conta as dificuldades "que se adivinham com a situação de pandemia", explica o banco português.