China pede a duas gigantes financeiras para avaliar contas da Zhongrong

Zhongzhi Enterprise Group, que é uma das maiores gestoras de fortunas privadas do país.

o pagamento de vários produtos de elevado retorno, no valor de 7,5 milhões de euros a duas empresas, a Nacity Property Service e a KBC. O incumprimento gerou inquietação, com dezenas de investidores a questionarem diferentes empresas cotadas na China sobre qual a exposição aos produtos desta empresa, e até levou a protestos em Pequim.

Zhongzhi Enterprise Group. No total, segundo a Bloomberg, a empresa gere mais de 137 mil milhões de dólares em diferentes setores.

A China pediu a duas das maiores empresas financeiras para avaliar as contas da Zhongrong International Trust, avança a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema. A Zhongrong faz parte doA Citic Trust e a CCB Trust vão liderar a operação que visa retomar a estabilidade das operações da Zhongrong, depois de a instituição financeira ter falhado uma série de pagamentos, o que está a gerar receios de um possível contágio no setor, numa altura em que o crescimento económico na China e a crise no imobiliário continuam a gerar preocupação.Não é claro qual será o resultado da intervenção destas duas empresas, mas uma avaliação semelhante feita pela Citic em 2021 à gestora de ativos Huarong culminou num resgate de 6,6 mil milhões de dólares.A Zhongrong falhouO regulador bancário da China criou no início do mês um grupo de trabalho para avaliar o risco da