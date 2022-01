Citigroup vai despedir funcionários não vacinados

O Citigroup está a reforçar o seu posicionamento perante a vacinação contra a covid-19, numa altura em que os EUA se confrontam com um novo aumento dos casos de infeção. Num memorando do banco a que a Bloomberg teve acesso, o Citi disse aos seus funcionários que devem vacinar-se, sob pena de perderem o emprego.

Quem se recusar a ser vacinado até 14 de janeiro, será colocado em licença sem vencimento e o final do mês coincidirá com os seus últimos dias como empregado do banco, segundo a mensagem enviada a todos os funcionários.

Uma fonte próxima do processo também confirmou à Reuters este deadline imposto pelo banco.

Em finais de outubro do ano passado, o Citi pediu aos seus funcionários que apresentassem até 8 de dezembro o certificado de vacinação, adiantando que quem fosse inoculado receberia um bónus de agradecimento no valor de 200 dólares. Já nessa altura o banco tinha estabelecido o dia 14 de janeiro como prazo final.

Esta medida é conhecida como "no jab, no job mandate" (sem vacinas, não há emprego).

Mais de 90% dos funcionários do banco cumpriram este requerimento de vacinação dos trabalhadores norte-americanos, que também lhes dá a oportunidade de pedirem uma isenção por motivos religiosos ou médicos, referiu uma outra fonte à Bloomberg.

Algumas das maiores instituições financeiras de Wall Street, como o JPMorgan Chase e o Goldman Sachs, impuseram este requisito de vacinação, mas permitem que os seus funcionários não estejam vacinados se não forem para o local de emprego, salienta a agência noticiosa.

Muitas empresas estão à espera da decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre se a ordem judicial da Administração Biden – no sentido de as maiores empresas do país exigirem vacinas ou testes semanais à covid – é constitucional.