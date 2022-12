Clara Raposo responsável por estabilidade financeira no Banco de Portugal

A nova vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, vai ficar responsável pelo Departamento de Estabilidade Financeira do supervisor, acumulando com a condução do Departamento de Mercados e do Departamento de Comunicação e Museu.A economista será ainda "alternate" de Centeno no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu e no Fundo Monetário Internacional.Rui Pinto, que vem da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, fica com a supervisão dos bancos: será o responsável máximo do Departamento de Supervisão Prudencial e, juntamente com Centeno, conduzirá o Departamento de Auditoria.Será ainda representante do Banco de Portugal em vários organismos, como os Conselhos Consultivos da CMVM e do regulador da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o Conselho de Supervisão do BCE e da Autoridade Bancária Europeia.Helena Adegas ficará à frente dos Departamentos de Emissão e Tesouraria, Serviços de Apoio e Gestão de Risco.Os elementos que continuam da administração anterior, incluindo, para além de Centeno, o vice-governador Luís Máximo dos Santos e o administrador Hélder Rosalino, mantém as mesmas responsabilidades.