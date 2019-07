CMVM já prestou "todas as informações" para avaliar idoneidade de Tomás Correia

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já prestou "todas as informações solicitadas relacionadas com a avaliação da idoneidade" do presidente da mutualista Montepio, Tomás Correia, indicou fonte oficial do regulador à Lusa.