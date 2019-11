Regulador dos seguros aprova administração da Mutualista

Tomás Correia está oficialmente fora da liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publicou as autorizações concedidas na reunião da administração de 20 de novembro, quando foram aprovados os novos órgãos sociais da dona do Montepio. O nome do ex-presidente do banco não consta da lista.









Tal como o Na lista publicada pela ASF surgem Carlos Beato, Idália Serrão e Luís Almeida, mas também Virgílio Lima enquanto vogais e membros do Conselho Geral.Tal como o Negócios avançou esta terça-feira, apesar de o nome do Virgílio Lima ter sido apresentado ao regulador enquanto administrador da mutualista, não deverá ter de passar por nova avaliação para desempenhar o papel de presidente.

Foi no conselho geral da AMMG, no final de outubro, que Tomás Correia pediu para abandonar a liderança. Um pedido que foi aceite pelos conselheiros, que definiram desde logo que o último dia à frente da mutualista seria 15 de dezembro.

O anúncio foi feito depois de o Público ter avançado que a ASF se estaria a preparar para chumbar os requisitos de idoneidade que permitiriam a continuação de Tomás Correia à frente da AMMG.





O antigo presidente do Montepio foi multado pelo Banco de Portugal ao pagamento de 1,25 milhões de euros por práticas irregulares quando dirigia o banco. Uma multa que foi entretanto anulada pelo Tribunal da Concorrência, decisão da qual o supervisor disse desde logo ir recorrer.