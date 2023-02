Comissão executiva do BPI passa para seis membros até 2025

O BPI vai alargar o número de membros da comissão executiva para seis, para o mandato dos próximos dois anos, segundo o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). A decisão está ainda sujeita à luz verde dos supervisores.

"O conselho de administração do banco BPI informa que a sua comissão executiva será alargada de cinco para seis membros, no mandato 2023-25", pode ler-se na nota enviada ao supervisor dos mercados.





O documento dá ainda conta que "foram indigitados para a comissão executiva Susana Trigo Cabral e Diogo Sousa Louro, cuja efetivação só se concretizará na assembleia geral destinada a eleger o novo conselho de administração". Também estes nomes terão de ser sujeitos ao crivo dos supervisores.

Susana Trigo Cabral está no BPI desde 1993, sendo atualmente diretora executiva, responsável pela direção de contabilidade e gestão orçamental. Já Diogo Sousa Louro entrou no BPI em 1994 e é um dos dois diretores executivos do departamento de particulares e negócios.

O BPI dá ainda conta do pedido de renúncia apresentado pelo ex-administrador executivo Ignacio Alvarez-Rendueles. O gestor esteve nos últimos 15 anos no conselho de administração, primeiro como administrador não executivo e desde 2017 como administrador executivo, com a responsabilidade do pelouro financeiro (CFO).