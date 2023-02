Lucro do BPI melhora 19% para 365 milhões de euros

Leia Também Só o BPI não tem nenhum depósito a render juros

O BPI registou um lucro de 365 milhões de euros em 2022, melhorando em 19% o resultado do ano anterior.Na atividade em Portugal o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa obteve 235 milhões, mais 31% do que em 2021. O angolano BFA contribuiu com 96 milhões (menos 9% do que em 2021) e a contribuição do moçambicano BCI cresceu para o dobro, com 34 milhões de euros.A carteira de crédito em território nacional cresceu 6% para 1,6 mil milhões de euros. Já o volume de depósitos aumentou 5% para 1,5 mil milhões de euros.O rácio de exposições não produtivas (NPE) fixou-se em 1,6%, com uma cobertura por imparidades e colaterais de 155%.A margem financeira melhorou 20% para 548 milhões de euros e as comissões líquidas renderam 296 milhões (mais 3%).O BPI segue a tendência de redução de agências e balcões verificada no setor: chegou ao final de 2022 com 4.404 trabalhadores (menos 74 do que em dezembro do ano anterior) e 325 locais na rede de distribuição (menos 24).Os custos com pessoal fixaram-se em quase 260 milhões de euros, numa queda de 1% face a 2021.No ano passado o banco pagou 48 milhões de euros em custos regilamentares, incluindo 14,4 milhões ao fundo único de resolução, 8,8 milhões ao fundo de resolução nacional, 21,2 milhões de contribuição sobre o setor bancário e 3,9 milhões no adicional de solidariedade.Em atualização