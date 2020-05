João Oliveira e Costa substitui Forero na liderança do BPI

O Banco BPI vai ter um novo CEO, com João Pedro Oliveira e Costa a substituir Pablo Forero À frente da comissão executiva do banco.

O Banco BPI anunciou esta segunda-feira que Pablo Forero comunicou ao Conselho de Administração do Banco BPI a sua decisão de se reformar no final do seu mandato, sendo que o seu substituto será João Pedro Oliveira e Costa, que já é administrador executivo do banco.