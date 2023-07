Susana Trigo Cabral é a nova CFO do BPI

A gestora passou a ser vogal do conselho de administração e membro da comissão executiva do BPI, sucedendo a Ignacio Alvarez-Rendueles no pelouro financeiro.

