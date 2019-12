O responsável foi chamado ao Parlamento numa altura em que se discute a aplicação de comissões sobre os depósitos de grandes clientes. Em Portugal, ao contrário do que acontece no resto da Europa, a lei impede os bancos de refletirem nos depósitos dos seus clientes os juros negativos aplicados pelo Banco Central Europeu (BCE). Assim, argumenta a banca portuguesa, há uma situação de desigualdade em relação aos concorrentes europeus: uma vez que estes juros não podem ser cobrados em Portugal, têm sido várias as grandes empresas a depositar o dinheiro em Portugal, para evitar os juros negativos do BCE.Para contornar este cenário, bancos como o BCP, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o BPI já estão a aplicar comissões a depósitos de outras instituições financeiras, mas, no entendimento do Banco de Portugal, não podem fazê-lo com outros clientes, incluindo grandes empresas ou empresas públicas Faria de Oliveira afirma que a banca irá seguir a orientação do regulador, mas mantém um entendimento diferente. "O comportamento da banca tem sido sempre acatar as disposições da lei e do regulador. Não prevemos qualquer alteração nessa matéria, embora continuemos a considerar que temos razão. Consideramos que não faz sentido instituições com um poder financeiro enorme serem tratadas de forma diferente de instituições financeiras", sublinhou.Quanto às empresas públicas, Faria de Oliveira salienta que a banca não distingue a natureza de capital das empresas. "É a dimensão das empresas que interessa, não a natureza do capital".Seja como for, o entendimento do regulador é claro: estas comissões só poderão ser aplicadas sobre os depósitos de clientes institucionais de natureza financeira. Aqui, incluem-se bancos, organismos públicos com estatuto equiparado, fundos de capital de risco, empresas de pagamento e moeda eletrónica, sociedades de seguros, fundos de investimento coletivo ou fundos de pensões. "É no âmbito desta definição que iremos atuar", concluiu Faria de Oliveira.