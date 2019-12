A transferência da função de garantia de depósitos do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo para um único sistema de garantia de depósitos a nível nacional vai custar ao Estado 80 milhões de euros.





O Público já tinha noticiado que esta transferência da responsabilidade relativa à garantia dos depósitos constituídos junto das caixas agrícolas teria um custo de 80 milhões de euros. Faltava saber quando é que esse valor iria pesar sobre as contas públicas, uma questão agora esclarecida no Orçamento do Estado.



A alteração vai ter efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020. A partir desse momento, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo passam a tornar-se instituições participantes no FGD e este fundo passa a assegurar, também, o reembolso dos depósitos constituídos junto destas instituições, num cenário de indisponibilidade dos depósitos.

O Público já tinha noticiado que esta transferência da responsabilidade relativa à garantia dos depósitos constituídos junto das caixas agrícolas teria um custo de 80 milhões de euros. Faltava saber quando é que esse valor iria pesar sobre as contas públicas, uma questão agora esclarecida no Orçamento do Estado.

Os 80 milhões de euros serão transferidos para o FGD no próximo ano, para assegurar a "manutenção do atual nível de robustez financeira" desse mecanismo, tal como descrevia o diploma publicado em Diário da República em agosto

A concentração da função de garantia de todos os depósitos bancários numa entidade única, o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), vai custar ao Estado 80 milhões de euros no próximo ano. O cálculo consta do relatório do Orçamento do Estado para 2020, divulgado na segunda-feira, 16 de dezembro, pelo Governo.

Em causa está a transferência da função de garantia de depósitos do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM) para o FGD, que vem criar um único sistema de garantia de depósitos a nível nacional.