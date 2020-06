em entrevista ao Negócios e Antena 1, no programa Conversa Capital, revela que a deterioração da situação económica levará o banco que lidera a registar, este ano, "necessidades de capital ligeiramente suplementares em relação aquelas que existiam" antes de a pandemia chegar a Portugal.

Ou seja, há uma diferença entre a previsão que chegou ao fundo liderado por Máximo dos Santos no arranque do ano e aquela que terá de ser feita após a covid-19, explica o gestor. A projeção terá de ser revista em alta para acomodar as necessidades de capital da instituição financeira.

O Novo Banco já pediu ao Fundo de Resolução perto de 2,9 mil milhões de euros do total de 3,89 mil milhões, no âmbito do mecanismo de capital contingente.