Credit Suisse abre investigação a Horta Osório após quebra de quarentena

O Credit Suisse terá aberto uma investigação à quebra de quarentena do chairman António Horta Osório, segundo avança o jornal Finenews, que cita duas fontes não identificadas com conhecimento do assunto. No início de dezembro, o executivo português admitiu ter quebrado as regras de confinamento da Suíça, mas alegou desconhecimento.O presidente do banco quebrou as regras da quarentena na Suíça, no final do mês passado, com uma viagem de avião para fora do país (entre Zurique e Londres). A travessia foi feita a 28 de novembro, um dia depois de a Suíça ter imposto quarentena de 10 dias nas chegadas do Reino Unido e de outros países devido à variante ómicron.O próprio confimou a violação das regras, dizendo que não foi intencional. Além de pedir desculpa e de garantir que não voltaria a acontecer, Horta Osório reportou a viagem às autoridades de saúde suíças e ao regulador financeiro.O Credit Suisse avaliou a possibilidade de o chairman regressar ao escritório caso apresentasse testes negativos à covid-19, mas o pedido terá sido rejeitado pelas autoridades de saúde.



Segundo o Finews, o Credit Suisse decidiu abrir uma investigação ao caso, que está a ser conduzida pelo advogado do banco Romeo Cerutti. Contactado pelo Negócios, nem o banco suíço nem Horta Osório fizeram comentários.