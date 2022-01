Horta Osório deixa liderança do Credit Suisse

António Horta Osório renunciou ao cargo de presidente do Credit Suisse, indica um comunicado citado pela Bloomberg. O gestor português português sai nove meses após ter assumido a liderança da instituição bancária, na sequência de uma investigação interna para determinar se teria ou não quebrado as regras em vigor para fazer frente à crise pandémica.



"Lamento que várias das minhas ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido a minha capacidade de o representar interna e externamente", indicou Horta Osório na declaração. "Desta forma, acredito que a minha demissão tem em conta o interesse da instituição e dos seus acionistas nesta altura crucial."





, com uma viagem entre Zurique e Londres, um dia depois de ter sido imposta a quarentena de 10 dias nas chegadas do Reino Unido e de outros países devido à variante ómicron.

Leia Também Credit Suisse abre investigação a Horta Osório após quebra de quarentena

Leia Também Credit Suisse consegue ordem judicial para obter documentos do SoftBank

O próprio confimou a violação das regras, alegando não ter sido intencional. A viagem foi inclusivamente reportada às autoridades de saúde suíças e ao regulador financeiro e o Credit Suisse abriu uma investigação ao sucedido.A saída de Horta Osório é o culminar de um ano desastroso para o Credit Suisse, no seguimento dos escândalos do Greensill Capital e do Archegos Capital Management, que custaram ao banco mais de cinco mil milhões de dólares. A derrocada do Greensill foi o primeiro dos dois grandes revezes sofridos em 2021, seguindo-se logo depois a implosão da Archegos Capital Management, que o banco suíço tinha financiado com milhares de milhões de euros.O gestor português tinha sido chamado em abril para gerir a crise, considerada uma das piores para a instituição desde 2008.