Crédito Agrícola quer consolidação mas apenas interna

Foram várias as operações de consolidação no setor financeiro que se registaram nos últimos anos, nomeadamente em território nacional. Uma tendência que acelerou no último ano em alguns países europeus, num período marcado pelo forte impacto da pandemia de covid-19. E poderá voltar a ganhar alguma força em Portugal, mas na qual o Crédito Agrícola não vai alinhar.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...