Crédito Agrícola reduz lucros em 27% para 94 milhões de euros até setembro

O Crédito Agrícola registou um lucro de 93,8 milhões nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 27,3% face aos 129 milhões obtidos mesmo período de 2021.O banco justifica a queda com base em "resultados, não recorrentes, obtidos nos primeiros nove meses de 2021, com ganhos líquidos com operações financeiras no valor de 56,7 milhões de euros, e com juros retroativos, referentes a 2020, no valor de 8 milhões de euros, recebidos no primeiro trimestre de 2021 no âmbito do programa financeiro do BCE - TLTRO".A componente de operações financeiras registou uma quebra de 56,7 milhões nos primeiros nove meses do ano passado, para 4,5 milhões negativos este ano, "tendo em conta a ausência de realização de mais-valias nas carteiras de aplicações financeiras bancária e seguradora e a deterioração geral do valor de mercado de ativos financeiros".Apesar disso, o negócio segurador, que inclui a CA Seguros e a CA Vida, registou um resultado líquido de 38,5 milhões de euros, o que representa uma subida de 318% relativamente ao mesmo período de 2021.Já a rentabilidade de capitais próprios fixou-se em 6,3%, resultante dos "contributos positivos das principais componentes do Grupo (banca, seguros vida e não vida e gestão de ativos)".Em termos homólogos, o produto bancário acelerou 21,2% ou 78,1 milhões de euros para 446,4 milhões de euros. Este crescimento foi impulsionado "pela evolução da margem técnica do negócio segurador que apresentou um crescimento homólogo de 48,7 milhões de euros e pelo crescimento homólogo de 28,5% nas comissões líquidas (22,9 milhões de euros), impulsionado pelo aumento da transacionalidade de clientes e pelo crescimento observado no crédito".A margem financeira também contribuiu de forma positiva para a evolução do produto bancário, recuperando ligeiramente dos valores registados em setembro de 2021, e aumentando 6,5 milhões ou 2,7% nos primeiros nove meses deste ano. Esta evolução deveu-se "sobretudo ao aumento do volume do ativo, nomeadamente da carteira de títulos de crédito bruto, e ao aumento da taxa de juro média das aplicações financeiras".O rácio bruto de crédito malparado (Non Performing Loans - NPL) situou-se em 5,9%, diminuindo face aos 7,2% verificados no final de 2021. A cobertura de NPL por imparidades e colaterais aumentou para 89,6%, 1,9 pontos percentuais, acima do verificado no final de 2021.Quanto às imparidades e provisões do exercício apresentam um reforço de 23 milhões, face a uma reversão de 5,8 milhões de euros verificado nos primeiros nove meses de 2021, resultando, assim, "num acréscimo de 28,8 milhões de euros face ao período homólogo".O banco liderado por Licínio Pina revela ainda que os "rácios CET1 e de fundos próprios totais ascendiam a 18,1% e um rácio de alavancagem de 6,4%".