Crédito Agrícola renegociou 2.800 créditos e fixou prestações de 50

O Crédito Agrícola recebeu, desde o início de novembro e até dia 21, 416 pedidos de fixação da prestação de créditos à habitação, dos quais 51 já beneficiam da medida lançada pelo Governo que prevê um "desconto" de 30% na Euribor durante dois anos."O contexto económico actual, relacionado com o aumento da taxa de inflação e com a consequente subida das taxas de juro por parte dos bancos centrais, tem vindo a ser continuamente monitorizado pelo Crédito Agrícola, com o objetivo de prestar o melhor apoio e serviço possíveis às famílias portuguesas", garante o banco em comunicado.Na outra medida para aliviar os encargos das famílias com crédito à habitação, e que prevê a renegociação dos contratos quando a taxa de esforço cresce, "de um universo de 13.456 contratos abrangidos, 2.819 contratos (20,9%) observaram pelo menos uma alteração contratual, correspondente a uma exposição total de 285,3 milhões de euros", informa a instituição. Este valor corresponde a 10,1% da carteira de crédito à habitação.