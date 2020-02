Créditos em francos ditam quebra de 26% dos lucros do BCP na Polónia

O resultado líquido do BCP na Polónia foi penalizado pelas provisões para custos legais relacionados com os créditos concedidos em moeda estrangeira e com os custos associados à integração do Euro Bank.

Os custos da integração do Euro Bank e as provisões relacionadas com os créditos em francos suíços ditaram uma quebra dos lucros da unidade polaca do BCP.





Segundo revelou o banco esta segunda-feira, 3 de fevereiro, o Bank Millennium fechou o ano passado com lucros de 561 milhões de zlótis (130,6 milhões de euros), o que representa uma descida de 26% face a 2018.