3 temas a estar atento nos resultados do BCP

Impacto da Polónia

O Bank Millennium, a instituição financeira polaca controlada pelo BCP, decidiu realizar uma provisão extraordinária de 223 milhões de zloty (perto de 52 milhões de euros) para os processos relacionados com os créditos concedidos em francos suíços, precavendo-se assim dos efeitos de derrotas perante os clientes na justiça. Esta provisão vai acabar por pesar nos resultados do banco referentes ao quarto trimestre de 2019 e, consequentemente, nas contas do BCP.