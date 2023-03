DBRS sobe rating do Montepio, mas mantém nota no "lixo"

A DBRS melhorou o rating dos títulos de longo prazo do Banco Montepio, mas mantém a avaliação em zona de não investimento, vulgarmente designada por "lixo".Em comunicado, a agência canadiana informa que subiu a avaliação da instituição financeira de B para B (high). Os depósitos foram também revistos em alta, de B (high) BB (low).A casa de notação financeira explica que a revisão em alta do rating tem em conta "o progresso que o banco Montepio fez desde 2022 na diminuição de riscos do balanço e na melhoria da rendibilidade e dos rácios de capital"."O banco continuou a reduzir o ‘stock’ de crédito malparado e ativos ‘não-core’, e está a tomar medidas para fortalecer a estrutura operacional", sublinha a DBRS. Os técnicos da agência entendem que "a combinação de medidas de restruturação e um ambiente operacional mais positivo" contribuíram para os resultados de 2022 [ um lucro de cerca de 34 milhões de euros ]".A agência avisa no entanto que a rendibilidade do Montepio permanece abaixo da dos pares. "Os ratings continuam a refletir o ‘stock’ de NPL, ainda grande", alertam os técnicos.Na escala da DBRS, as notas consideradas de investimento são, por ordem descrescente, as das gamas AAA, AA, A e BBB. Os ratings BB, B, CCC, CC, C são considerados especulativos, enquanto o D representa "em default" ou falência.