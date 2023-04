Montepio mais do que triplica lucros no primeiro trimestre para 35,3 milhões

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM)."Esta evolução favorável foi determinada pelo aumento do produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, e pela maior reversão do custo com imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito", explica o banco liderado por Pedro Leitão, que assinala assim o sétimo trimestre consecutivo com resultados positivos.

O produto bancário ascendeu a 113,4 milhões de euros, traduzindo um incremento anual de 25,5%.As imparidades e provisões atingiram um valor líquido negativo de -10,5 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, "representando uma reversão superior em 3,7 milhões de euros face ao valor observado no período homólogo de 2022", indica o Montepio.Em termos de crédito a clientes (bruto), reduziu-se em 2,3% para 11,971 mil milhões de euros, "materializando a estratégia de contínua redução das exposições não produtivas", indica o banco. Já os depósitos de clientes atingira, 12,678 mil milhões de euros no final de março, menos 437 milhões face ao valor registado no final de 2022, uma tendência que se tem verificado no setor devido à fuga para os certificados de aforro.A instituição nota também a continuidade do processo de "simplificação da estrutura societária e à melhoria do modelo operativo do grupo, com a integração operacional do Banco de Empresas Montepio (BEM) no Banco Montepio".