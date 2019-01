Deloitte multada na Malásia por falhar auditoria a fundo 1MDB

O regulador dos mercados da Malásia anunciou que vai multar a Deloitte em 535 mil dólares (468 mil euros) por ter falhado em reportar irregularidades como auditora de empresas ligadas ao fundo 1MDB, um fundo de investimento estatal envolvido num caso de branqueamento de capitais.





A Comissão de Ativos malaica aponta quatro violações da parte da Deloitte às regras de mercado do país, relacionadas com um programa de ativos no valor de 2,4 mil milhões de ringgit (511,28 milhões de euros), operado pela Bandar Malaysia (BMSB) em 2014, da qual o fundo 1MDB é holding.