Deputados aprovam audição do presidente do Novo Banco

Segundo António Ramalho, a divulgação das contas de 2019 são "um marco importante no processo de reestruturação encetado em 2017, dado ser o fim de um período em que o Novo Banco tinha de cumprir um conjunto alargado de compromissos que constam do acordo assinado entre o Estado Português e a União Europeia, por altura da sua operação de venda, o que dá a essa divulgação uma relevância especial", de acordo com o texto da carta, citado pelo PS.



Continuar a ler Segundo o texto do requerimento do PS, a "atividade recorrente do banco está a dar lucro, tendo apresentado um resultado líquido positivo de cerca de 177 milhões de euros, estando daqui excluídos os efeitos das imparidades relacionadas com o Banco Espírito Santo".